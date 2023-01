«Milan e Inter, agite sul mercato»

Il Milan e l’Inter hanno bisogno di muoversi sul mercato per aumentare la competitività della propria rosa

Su La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala affronta il tema del giorno: la necessità di rinforzi per Milan e Inter, immediati e convincenti: «Milano non piazza affari, per ora, ma qualcosa si muove. Manca una settimana alla fine del mercato: sia il Milan, sia l’Inter alla casella acquisti sono allo zero o quasi. Sulla sponda rossonera, però, c’è l’abbocco con Zaniolo per un prestito con obbligo di riscatto, si aspetta la risposta definitiva della Roma per l’ingaggio immediato. Sarebbe un’ariosa svolta in una campagna asfittica. In casa nerazzurra, per evitare oltre al danno la beffa, si preparano a cedere capitan Skriniar, ai saluti con un cartellino rosso, da subito, almeno per ottenere quei 20-25 milioni dal Psg».