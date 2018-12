Milan-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Milan-Fiorentina highlights e gol: i momenti salienti della sfida valida per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Milan sfida la Fiorentina nella 17 giornata di Serie A allo stadio San Siro di Milano. La formazione di Gennaro Gattuso, al quarto posto in classifica e reduce dal pareggio in trasferta contro il Bologna, vuole ridurre il distacco dai cugini nerazzurri e allungare quello sulle inseguitrici per provare, nella seconda parte della stagione, l’assalto alla zona Champions League. I Viola nello scorso turno di campionato hanno ritrovato il successo dopo due mesi e mezzo e vogliono avvicinarsi alla zona Europa League.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Fiorito e dal quarto uomo Pezzuto. Al VAR sono stati designati Mazzoleni e Alassio. Ecco gli highlights di Milan-Fiorentina: