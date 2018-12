Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Fiorentina, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per la diretta live della sfida tra Milan e Fiorentina valida per la 17ª giornata di Serie A. I rossoneri di Gattuso sono chiamati alla vittoria dopo il brutto pareggio contro il Bologna, per una corsa alla Champions League sempre più viva dopo il risultato di Lazio-Cagliari. Il Milan dovrà affrontare una vera e propria emergenza a centrocampo, con Bertolacci ad aggiungersi agli infortunati Biglia e Bonaventura, con Kessié e Bakayoko squalificati. La Viola di Pioli è invece nel gruppone che include ben 8 squadre in 5 punti e vuole ottenere punti importanti a Milano per ribadire la candidatura per un posto in Europa. Una gara che si preannuncia scoppiettante e che potremo vivere insieme dalle 15.

Gennaro Gattuso mischia le carte per la sfida contro la Fiorentina, 4-3-3 con Abate terzino e Calabria mezz’ala insieme a Mauri e Calhanoglu a centrocampo. Tridente offensivo, invece, composto dalle ali Suso e Castillejo di supporto all’unica punta Gonzalo Higuain. Canonico 4-3-3 anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, in formazione tipo, con l’inserimento di Edmilson a centrocampo. Confermato Mirallas dopo le buone recenti prestazioni, sarà di scena insieme a Chiesa e Simeone nel tridente d’attacco.

Milan-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 15

Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edmilson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli

Milan-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Vera e propria emergenza per il Milan di Gennaro Gattuso, che dovrà praticamente rinunciare a tutti i centrocampisti a disposizione: agli infortunati Bonaventura e Biglia si è aggiunto proprio ieri Bertolacci, con Bakayoko e Kessié squalificati. Spazio quindi a José Mauri, con Montolivo ancora escluso in favore di due esterni adattati: uno tra Calabria e Laxalt e Calhanoglu. Nel 4-3-3 spazio a Castillejo, Higuain e Suso come punte, mentre dietro Abate (o lo stesso Calabria) e Rodriguez accompagneranno Zapata e Romagnoli. La Fiorentina dovrebbe essere la stessa delle ultime uscite, con Milenkovic e Biraghi ai lati di Pezzella e Vitor Hugo e Benassi, Edimilson e Veretout in mediana. Davanti il trio composto da Mirallas, Simeone e Chiesa.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Laxalt, Mauri Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Musacchio, Montolivo, Halilovic, Cutrone.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, G. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Dragowski, Laurini, Hancko, Ceccherini, Olivera, Dabo, Fernandes, Norgaard, Eyserric, Pjaca, Vlahovic, Thereau.

Milan-Fiorentina: i precedenti del match

Arridono al Milan i precedenti a San Siro tra le due squadre. In particolare, l’anno scorso una vera e propria caporetto per gli uomini di Pioli, surclassati con un rotondo 5-1. La Viola non vince a Milano dalla stagione 2013/2014, quando Vargas e Borja Valero confezionarono il 2-0. In generale il Milan è uscito vittorioso 47 volte su 78 scontri a Milano, con 20 pareggi e 11 vittorie della Fiorentina. Occhi puntati soprattutto su Simeone e Calhanoglu, unici titolari a segno lo scorso anno vista l’assenza di Bonaventura, l’esclusione di Cutrone e la partenza di Kalinic.

Milan-Fiorentina: l’arbitro del match

Ad arbitrare la gara ci sarà Mariani, con Alassio e Fiorito assistenti e Pezzuto quarto uomo. Al Var Mazzoleni e Preti. Il fischietto di Roma è alla prima stagionale con Milan e Fiorentina, mentre l’anno scorso ha arbitrato 5 volte il Diavolo e una sola la Viola. In particolare risultati agrodolci per i rossoneri: tre vittorie con almeno tre gol segnati (Crotone, Spal e Chievo) ma anche un pareggio e una sconfitta contro la retrocessa Benevento. Per la Fiorentina un rotondo 3-0 al Franchi ai danni del Torino

Milan-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Milan-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 6 (canale 256 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.