Milan Frosinone, 60.000 rossoneri a San Siro per incitare la squadra

Contro il Frosinone a San Siro ci saranno 60.000 rossoneri: i tifosi vogliono incitare il Milan a credere ancora nella Champions

Il popolo rossonero crede ancora nella Champions. Per l’ultima gara casalinga di campionato, il Milan farà pienone a San Siro. Contro il Frosinone, domenica 19 maggio, ci saranno 60.000 spettatori. I tifosi vogliono il quarto posto in campionato e sono pronti ad incitare la squadra.

Quest’anno, nonostante la stagione non esaltante, i tifosi rossoneri presenti al Meazza sono stati davvero molti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in 18 gare sono stati 976.601 gli spettatori sugli spalti, con una media di oltre 54.000 a partita. Contro il Frosinone i tifosi saranno, come abbiamo detto 60.000: un dato che andrà a migliorare ancora di più la media.