I rossoneri pensano allo spostamento della sfida Milan-Frosinone, per giocare in contemporanea con Juve-Atalanta

Milan–Frosinone potrebbe cambiare orario. I rossoneri non hanno gradito la decisione della Lega di posticipare Juve–Atalanta, match inizialmente in programma alle ore 18 e spostato alle 20.30 su richiesta della società bianconera: la Juve vuole festeggiare lo Scudetto di sera e la Lega ha accontentato i bianconeri.

Il Milan però non ci sta. Secondo l’Ansa, i rossoneri, in lotta per la Champions con la Dea, hanno presentato richiesta formale già ieri sera per garantire la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e Atalanta. Il Frosinone ha già dato il proprio assenso al cambiamento di orario. Probabile dunque lo slittamento della sfida tra Milan e Frosinone alle 20.30.