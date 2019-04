Gennaro Gattuso cena con Jorge Mendes: il procuratore portoghese avrebbe proposto al tecnico il Newcastle come prossima destinazione. Addio al Milan sempre più probabile

Come sussurrato da mesi ormai, il futuro di Gennaro Gattuso al Milan non è per nulla sicuro: l’allenatore rossonero, che ha un contratto in scadenza soltanto nel 2021, si starebbe già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. A riportarlo stamane La Gazzetta dello Sport, che avrebbe riferito di una cena nei giorni scorsi tra Ringhio ed il super procuratore Jorge Mendes, lo stesso di José Mourinho e Cristiano Ronaldo: l’agente portoghese, in particolar modo, avrebbe proposto all’ex centrocampista una destinazione inglese, con ogni probabilità quella del Newcastle, club che sta riscontrando non pochi problemi nel rinnovo di contratto di Rafa Benitez.

Al termine della stagione, a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, Gattuso dovrebbe comunque vagliare con attenzione la propria posizione insieme a Leonardo e Paolo Maldini: senza supporto da parte della dirigenza, la sua avventura da tecnico milanista è inesorabilmente destinata a concludersi anzitempo. Tra i suoi possibili sostituti ancora in auge il nome di Mauricio Pochettino dal Tottenham.