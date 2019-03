Torna in discussione il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Milan: il tecnico deluso dalla società dopo il derby contro l’Inter, mentre i rapporti con Leonardo restano freddi

Fino a qualche tempo fa il rinnovo di Gennaro Gattuso (contratto in scadenza nel 2021) con il Milan sembrava una pura formalità, ma nell’ultima settimana qualcosa deve essere evidentemente cambiato: così, secondo Il Giornale, adesso il futuro del tecnico rossonero appare come tutto ancora da scrivere. A raffreddare i rapporti tra l’allenatore e la dirigenza gli accadimenti successivi al derby perso contro l’Inter un paio di settimane fa: Gattuso non avrebbe in particolar modo gradito di essere stato l’unico a metterci la faccia di fronte alle telecamere dopo la debacle subita con tanto di scenata in mondovisione (la rissa sfiorata tra Franck Kessié e Lucas Biglia in panchina che ha fatto molto arrabbiare il tecnico). In aggiunta a questo, i rapporti con il direttore tecnico Leonardo, da anni ormai non ottimali, rimarrebbero piuttosto distanti.

Per questo anche ieri in conferenza stampa Ringhio non ha voluto pronunciarsi sul proprio futuro: «Tra due mesi vi dico quello che penso veramente. Ora non penso al contratto, leggo tante chiacchiere, ma a fine campionato vi dico quello che penso e che farò». Non solo: Gattuso ha voluto anche prendersi tutta la responsabilità per la sconfitta contro l’Inter («Io ho chiesto alla squadra qualcosa di diverso e me ne assumo la responsabilità, forse sbaglio a preparare le partite contro le grandi»), nonostante il Milan resti ancora pienamente in corsa per un posto in Champions League la prossima stagione con il quarto posto in campionato. Proprio l’approdo in Champions potrebbe alla fine decidere il futuro del tecnico milanista da qui ai prossimi due mesi.