Milan, Gattuso è in bilico: dipende tutto dal prossimo ds

Rino Gattuso è in bilico: l’allenatore del Milan a fine stagione potrebbe dire addio alla squadra o rimanere ancora

Due partite per decidere il futuro. Il Milan, contro Frosinone e Spal, dovrà cercare due vittorie e sperare in un passo falso di Roma e Atalanta per sperare ancora nella Champions. Le ultime due sfide di campionato decideranno anche il futuro societario e quello di Rino Gattuso, ora in bilico.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, in caso di quarto posto ci sarebbero più chance di una riconferma dell’allenatore calabrese, ma non è da escludere neppure l’addio. Il Milan ci pensa bene: in caso di separazione, il mister andrebbe liquidato con 4 milioni netti, a meno che non si accasi in un altro club. Il tutto sarà deciso a fine stagione dal prossimo ds rossonero.