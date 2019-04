Milan, Gattuso non da adito alle polemiche sull’arbitraggio di Fabbri nella partita contro la Juve: l’allenatore elogia i suoi

È un Rino Gattuso che come al solita glissa sulle polemiche e si concentra sul campo. Ai microfoni di SkySport l’allenatore milanista analizza il match: «Abbiamo fatto una grande prestazione qui e sicuramente questo è il rammarico. Al di là degli episodi, giusto che ne parli la dirigenza, perché io credo alla buona fede di chi fa l’arbitro. Siamo stati ingenui perché la Juventus quando è in difficoltà cerca Mandzukic che sembra di giocare al parco con gli amici per la stazza fisica che ha. A livello tecnico-tattico abbiamo fatto una grande partita».

Gattuso non si abbatte nonostante la sconfitta e crede nella qualificazione in Champions: «Li abbiamo messi in difficoltà e non voglio parlare di altro. È la migliore prestazione da gennaio a oggi e l’abbiamo persa per errori nostri. Sabato prossimo ci giochiamo qualcosa di importante, se vinciamo con la Lazio abbiamo le nostre chance di qualificarci in Champions».

Momento difficile per il Milan, dopo il derby, ma Gattuso vede un miglioramento: «Dopo il derby avevamo perso un po’ di mentalità, di voglia, il fatto di reagire, l’orgoglio: li avevamo messi un po’ da parte e penso che questa partita deve darci tutto questo».