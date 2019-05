Milan, Gattuso potrebbe rimanere: le condizioni per la conferma

Gennaro Gattuso potrebbe rimanere al Milan anche la prossima stagione. Le condizioni per la conferma del tecnico

A guidare il Milan la prossima stagione potrebbe esserci ancora Gennaro Gattuso. Come riporta Sky Sport, non è così scontato l’addio dell’allenatore calabrese alla squadra rossonera.

Se il Milan dovesse far bene in queste ultime due gare, e in particolare se dovessero arrivare 6 punti, Gattuso potrebbe essere confermato. La qualificazione in Champions non è scontata, anche se i rossoneri dovessero far punteggio pieno, ma comunque la stagione non sarebbe fallimentare e l’allenatore potrebbe rimanere.