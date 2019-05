Milan, Gattuso sogna la Champions e la conferma in rossonero

Rino Gattuso contro la Spal si gioca non solo la Champions, ma anche la conferma in rossonero. Il tecnico del Milan vorrebbe rimanere

Sarà una serata decisiva per il Milan e per Rino Gattuso, che contro la Spal si gioca non solo la Champions, ma anche la permanenza in rossonero. Come spiega il Corriere della Sera, il tecnico potrebbe cambiare il suo futuro in base al risultato di stasera.

Con la Champions difficile, ma non impossibile, l’allenatore sogna la conferma. Nel caso in cui i rossoneri dovessero raggiungere il quarto posto, il futuro potrebbe essere ancora a Milano. A decidere sarà comunque il prossimo direttore in intesa con Elliott.