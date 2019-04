Milan, Gattuso sorprende: Piatek può sedersi in panchina, Cutrone titolare

Arrivano conferme da Milanello: Gattuso pronto a lanciare Cutrone dal 1′ in Torino-Milan a discapito di Piatek

Krzysztof Piatek può stare fuori! Stando alle indiscrezioni riportate da Peppe Di Stefano, Gennaro Gattuso sembra pronto a far sedere in panchina il bomber polacco nella sfida decisiva contro il Torino. Al suo posto è pronto dal 1′ Patrick Cutrone.

Il giovane attaccante del Milan ha fame di gol e trova una rivale ostica da affrontare come la squadra granata, che oltretutto lo ha messo nel mirino per il mercato estivo. Il numero 63 agirà nel ruolo di punta nel consueto 4-3-3. Pare che Gattuso voglia premiare la grinta dimostrata dal classe ’98 offrendogli una maglia da titolare in una sfida delicatissima per le sorti della stagione dei rossoneri.

Piatek non sarà certo contento in caso di esclusione. L’attaccante è in calo dal punto di vista realizzativo, ma è uno dei protagonisti per la lotta per lo scettro di capocannoniere della Serie A. Sembra che il clima nello spogliatoio del Milan non sia dei migliori: la scelta di Gattuso in un momento così critico sta facendo discutere i tifosi.