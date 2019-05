Milan, Gazidis: «Delusi. I prossimi saranno giorni di riflessione»

Le parole di Ivan Gazidis, amministratore delegato de Milan, sulla stagione e sul futuro del club. Le sue dichiarazioni

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato la stagione rossonera e si è anche proiettato sul futuro dopo la vittoria con la Spal che non è bastata per la Champions: «Siamo delusi per la mancata qualificazione. Ringrazio però tutti per l’impegno profuso».

Prosegue Gazidis: «Abbiamo concluso il campionato con il più alto punteggio dal 2012/13. Il prossimo anno parteciperemo all’Europa League per il terzo consecutivo. Resto fiducioso per il futuro. Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e penseremo anche ai prossimi passi da compiere per la crescita del club».