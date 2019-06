Milan Giampaolo: che giocatori mancano per fare il rombo?

Marco Giampaolo sarà il prossimo allenatore del Milan. Tuttavia, ci sono alcune incognite nella rosa rossonera

Marco Giampaolo gioca con un rombo tanto radicale quanto peculiare dal punto di vista tattico. Se i centrocampisti del Milan – tutto sommato – sono riciclabili in questa disposizione, ci sono molti più dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato.

Oltre ai dubbi su chi possa agire come trequartista, Giampaolo è solito utilizzare punte mobili e brave a muoversi in orizzontale. Piatek e Cutrone sembrano troppo compassati. Probabile quindi un innesto in avanti.