Milan: Higuain si auto-esclude col Genoa, Gattuso è una furia!

Retroscena Milan: Higuain, a un passo dal Chelsea, avrebbe chiesto in prima persona di non essere tra i convocati della sfida di stasera col Genoa. Gattuso furioso

Gonzalo Higuain questa sera non sarà della partita contro il Genoa e, più in generale, tra qualche giorno non sarà più del Milan: l’attaccante argentino, in prestito dalla Juventus, è ormai promesso sposo del Chelsea (il passaggio ufficiale probabilmente già nelle prossime ore). Di certo il Pipita poteva comunque essere convocato in vista della sfida con i rossoblu del suo erede Krzysztof Piatek (che tuttavia non giocherà pure lui non per scelta tecnica in vista del trasferimento in rossonero, ma perché squalificato), Gennaro Gattuso però alla fine avrebbe scelto di risparmiarlo. O meglio: sarebbe stato lo stesso Higuain a tirarsi fuori. A svelare il retroscena stamane alcune indiscrezioni di stampa: l’ex attaccante bianconero avrebbe chiesto di non essere convocato per la partita di Genova, molto probabilmente perché già stufo dell’ambiente milanista e perché già con la testa altrove.

Una richiesta, quella dell’argentino, che avrebbe letteralmente mandato su tutte le furie Gattuso, che in più occasioni negli ultimi mesi era sceso in campo per difenderlo a spada tratta delle critiche di stampa e tifosi e, soprattutto, da chi accusava l’attaccante di mostrare ben poco carattere in campo. Il Milan avrebbe anche vagliato l’ipotesi di multare Higuain per la scelta di rendersi di fatto indisponibile in vista della partita di stasera, salvo poi optare per una linea più morbida: inutile aggiungere altra tensione dopo le polemiche interne delle ultime settimane e, in ogni caso, comunque Gonzalo tra qualche ora sarà soltanto un ricordo in casa rossonera.