Milan, pazza idea Barella: incursione rossonera nell’affare con l’Inter

Il Milan si inserisce nella trattativa tra Barella e l’Inter e prova a strappare il centrocampista ai “cugini”. Il piano dei rossoneri

Barella sembrava vicinissimo all’Inter, ma negli ultimi giorni è sorto un ostacolo non da poco: il Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri hanno fatto un sondaggio per il giocatore. Maldini e Boban hanno le idee chiare: è lui il profilo ideale per il centrocampo.

L’idea era nata già a gennaio con Leonardo, ma adesso la dirigenza rossonera torna all’attacco. Il Milan ha intenzione di alzare l’offerta dell’Inter, proponendo al Cagliari 40 milioni. Sullo sfondo resta anche il Psg, guidato proprio dall’ex dirigente rossonero che lo voleva in inverno.