Milan, infortunio Conti: il difensore rossonero è uscito nel corso del match contro il Toro per un guaio fisico: salta lo stage della Nazionale

Nel corso del match tra Torino e Milan, Andrea Conti è uscito al 71’ per far spazio a Samu Castillejo. Il difensore rossonero è stato sostituito per un problema fisico. Durante la partita, l’ex Atalanta aveva subito più di una botta alla spalla e per diverse volte era rimasto a terra dolorante.

Probabile dunque che il guaio sia proprio alla spalla. Si attendono note ufficiali da parte del club rossonero. Nel frattempo è però arrivata la nota da parte della FIGC che ha fatto sapere che il difensore non prenderà parte allo stage della Nazionale.