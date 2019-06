Milan, Kessié non è incedibile: si attendono offerte

Il Milan potrebbe cedere Franck Kessié in estate. Il centrocampista potrebbe andar via: il club è pronto a valutare offerte

Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan. Il centrocampista ivoriano, uno dei pupilli di Rino Gattuso, potrebbe fare le valigie con l’arrivo del nuovo tecnico che, salvo sorprese, sarà Marco Giampaolo.

Secondo Il Corriere della Sera, Kessié viene ritenuto sacrificabile dal club di via Aldo Rossi. I suoi comportamenti hanno fatto discutere e il club milanista è disposto ad ascoltare offerte per lasciarlo andar via.