Milan, Krunic: «Con Giampaolo Champions possibile. Su Bennacer…»

Krunic è convinto che con Giampaolo il Milan possa fare il salto di qualità. Ecco le sue parole sul tecnico e sull’ex compagno Bennacer

Krunic si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione al Milan.

Ecco le parole: «Giampaolo? Con il suo stile di gioco possiamo fare grandi cose e riportare il Milan in Champions. Bennacer? E’ pronto per il grande salto, da regista ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Lui ha qualcosa di più e di diverso che altri non hanno».