Milan, la triste separazione con Montolivo: «Grazie, da capitano ferito»

Dopo 7 anni Riccardo Montolivo lascia il Milan. Zero i minuti disputati questa stagione: «Non ho avuto la possibilità di salutarvi»

Riccardo Montolivo ha sposato la causa Milan nel 2012, subito dopo che le storiche bandiere come Gattuso, Inzaghi, Zambrotta, e mettiamoci pure Van Bommel, decisero di dire basta con il calcio. Non un momento storicamente semplice, quindi, per i rossoneri. Il centrocampista ha la forza mentale di inserirsi in un contesto non semplice fino a guadagnarsi la fascia di capitano.

La storia recente racconta come Montolivo sia stato messo ai margini della squadra: non rientrando minimamente nei piani di Gattuso, in questa stagione ha registrato solamente una convocazione. Per il resto, nulla. In scadenza tra pochi giorni, si è consumata in questo modo una separazione triste per tutti. L’ha rimarcato lui stesso: «Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato…non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato».