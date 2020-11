Milan, l’Atletico Madrid fa sul serio per Calhanoglu

Calciomercato Milan: i rossoneri devono difendersi dagli attacchi dell’Atletico Madrid, interessato ad Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto con il Milan. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe trattenere assolutamente il trequartista turco ma le condizioni economiche non sarebbero state ancora trovate, pur con ottimismo della società rossonera.

Per questo motivo, stando a quanto riferisce AS, noto quotidiano spagnolo, l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato al numero 10 milanista e nei prossimi giorni sarebbe pronto a presentare un’allettante offerta al Diavolo.