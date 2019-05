Milan, Leonardo in bilico: nel mirino il mercato e i litigi

Leonardo rischia l’addio al Milan. Il dirigente è finito sotto la lente di ingrandimento per il mercato e per le sue azioni

Anche Leonardo rischia il posto. Non c’è solo Rino Gattuso in bilico in casa Milan. Secondo Tuttosport, nel mirino di Elliott e Gazidis è finito anche il responsabile del mercato. Non solo per alcune mosse che hanno lasciato dei dubbi (vedi Castillejo e Laxalt) ma anche per il suo atteggiamento lontano dai riflettori.

Sono i litigi e le prese di posizione spesso in contrasto con altre parti della società a rendere incerta la sua posizione, come ad esempio la differenza di vedute con Gattuso e a Gazidis. Pare che persino la Morace sia stata protagonista di contrasti con il brasiliano che ora rischia seriamente l’addio.