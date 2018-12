Milan, Leonardo traghettatore: dall’anno prossimo Conte?

Novità in casa Milan. Esonero per Gattuso? Ipotesi Leonardo traghettatore con Conte in arrivo a giugno

Antonio Conte al Milan? E’ sempre il tecnico ex Chelsea e Juventus il grande sogno di mercato del club rossonero. Gennaro Gattuso contro la Spal si gioca la panchina, ma anche una vittoria potrebbe non bastare a garantirgli un futuro a tinte rossonere. Il tecnico milanista infatti è a forte rischio esonero e potrebbe andare via a fine anno. Il suo futuro dipenderà non solo dal risultato della sfida di domani ma anche dalla prestazione della sua squadra: la società vuole capire se la squadra è ancora con l’allenatore o se è arrivato il punto di non ritorno.

Secondo Il Corriere della Sera, nelle ultime ore è stato proposto Jardim, ex tecnico del Monaco, ma il suo profilo non convince. Il sogno dei rossoneri è Antonio Conte ma il tecnico salentino non vuole iniziare la sua avventura a stagione in corso e attende una chiamata per ripartire solo dalla prossima stagione. Tra i nomi usciti in questi giorni bisogna scartare quelli di Donadoni e Guidolin, che non sono mai stati contattati. C’è anche la pista Wenger ma il tecnico francese non aveva un buon rapporto con Gazidis, nell’ultimo periodo. Difficile trovare delle alternative. Attenzione alla clamorosa ipotesi di Leonardo traghettatore con Conte pronto a subentrargli a fine stagione. Il brasiliano, per il momento, continua a rifiutare ma mai dire mai…