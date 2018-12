Gabigol scrive a Paquetà: «Arrivo fratello» – FOTO

Lucas Paquetà è pronto a iniziare l’avventura nel Milan, l’amico Gabigol gli scrive e promette: «Arrivo fratello», ecco il siparietto social

Prelevato dal Flamengo per 35 milioni di euro, Lucas Paquetà è già a Milano: il fantasista brasiliano da gennaio sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e sta sfruttando questi giorni per iniziare ad ambientarsi. E anche Gabigol si dice pronto a tornare in Italia…

Ceduto in prestito al Santos 12 mesi fa, l’attaccante di proprietà Inter sembrerebbe intenzionato a giocarsi le sue chance con la formazione di Luciano Spalletti e l’indizio arriva proprio da un commento postato su Instagram sotto una foto del neo-milanista: «Che bel ragazzo! Mamma mia! Arrivo fratello».