Milan, Maldini: «Champions? Ambiente abituato a certe pressioni»

Paolo Maldini analizza la situazione del suo Milan in Europa dopo il passaggio dei rossoneri agli ottavi di Champions

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset della situazione dei rossoneri in Europa.

LE DICHIARAZIONI – «Grazie a Dio siamo la seconda squadra più vincente in Europa, sono stati molto più i picchi verso l’alto che le discese. Ma non abbiamo né paura né vergogna di parlare di queste cose, perché capiamo che nel calcio esiste anche la sconfitta che fa male e noi ad esempio abbiamo perso quella finale ad Istanbul, ma la nostra capacità di rialzarsi è sempre stata grande perché abbiamo un ambiente che è abituato a questo tipo di pressioni, di conseguenza anche i giocatori trovano tutto quello di cui necessitano per fare del loro meglio».