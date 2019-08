Milan-Man Utd, Giampaolo: «Partita di alto livello. L’obiettivo è crescere per presentarci alla prima di campionato al meglio»

Ecco le parole a caldo dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, prima del match tra diavoli contro il Manchester United. Sul terzo match di ICC dei rossoneri ha detto:

«E’ una partita di alto livello, siamo contenti di giocare questo tipo di gare. Le partite sono stimolanti e anche per quella che è la costruzione della nostra idea di gioco. Questa è la terza partita di alto livello, siamo ancora in costruzione visto che abbiamo tanti giocatori fuori. Il nostro obiettivo è quello di crescere per presentarci alla prima di campionato nelle migliori condizioni possibili. La storia del Milan dice che è un club tra i più titolati al mondo, bisogna giocare per vincere qualcosa».