Milan-Napoli streaming e diretta tv: come vedere la partita

Milan-Napoli streaming: le info per Streaming e diretta TV della partita. Fischio d’inizio della gara della 32ª giornata di Serie A 2017/2018 alle ore 15

Milan-Napoli streaming: allo stadio ‘Meazza’ va in scena il confronto tra rossoneri e azzurri, valido per il 32° turno di Serie A (leggi i precedenti). Le due squadre sono separate in classifica da 25 punti (Milan 52, Napoli 77): rossoneri a -8 dal quarto posto, partenopei a -4 dalla Juve e con l’obiettivo scudetto da tenere vivo. All’andata, la squadra di Sarri si impose 2-1 al ‘San Paolo’ sulla compagine allora guidata da Vincenzo Montella.

La partita in programma oggi alle ore 15 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Milan-Napoli potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live testuale dalle ore 13 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Milan-Napoli: probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanioglu. Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.