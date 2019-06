Milan, obiettivo Mario Rui: chi partirà per fargli spazio

Mario Rui, in uscita dal Napoli, potrebbe arrivare al Milan. Per fargli spazio il club rossonero dovrà vendere un terzino sinistro: ecco chi

Ieri Mario Giuffredi ha incontrato il Milan. Le parti hanno discusso di Veretout, ma non solo. Nel mirino rossonero c’è anche un altro assistito dell’agente: Mario Rui. Il terzino sinistro lascerà il Napoli e potrebbe accasarsi a Milano.

Come spiega il Corriere dello Sport, i rossoneri devono prima cedere un terzino sinistro. Ricardo Rodriguez è il titolare quindi non è sul mercato, mentre Laxalt e Strinic potrebbero essere sacrificati, soprattutto quest’ultimo, che non ha mai giocato per problemi al cuore.