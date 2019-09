Milan, ora Giampaolo non può più aspettare: i “nuovi” devono giocare

Giampaolo dopo questa sera non avrà più scuse: il tecnico rossonero ieri ha schierato in campo ben dieci undicesimi della scorsa stagione

Milan, ora Marco Giampaolo non può più avanzare scuse: la squadra messa in campo ieri sera nel corso del derby era composta per ben dieci undicesimi dagli stessi interpreti della passata stagione. Una tendenza che il tecnico abruzzese ha voluto mantenere in tutto questo avvio di stagione ottenendo però scarsi risultati (sei punti in quattro gare). Le prestazioni di Rodriguez, Biglia e Piatek hanno deluso anche più delle aspettative rendendo ancora più paradossale il fatto che il miglior giocatore di movimento sceso in campo fosse proprio l’ultimo arrivato: l’esordiente Rafael Leao.

Se la difesa merita ancora fiducia, Musacchio e Romagnoli hanno ancora poche colpe, ad essere rivista deve essere l’intera corsia di sinistra: Theo Hernandez, Bennacer e Rebic ad oggi meritano fiducia anche perché gli altri (Rodriguez, Biglia e Calhanoglu) hanno esaurito il tempo a loro disposizione.