Milan, Paquetà: in che posizione con Giampaolo?

Analisi su dove giocherà Paquetà nel Milan della prossima stagione. Trequartista o mezzala nel rombo di Giampaolo?

C’è qualche incognita nel progetto di Giampaolo. In particolare, su che ruolo avrà al Milan Lucas Paquetà, se farà la mezzala o il trequartista nel rombo.

Se le grandi doti nel palleggio del brasiliano e la capacità di svariare molto sembrano compatibili con la posizione di interno, c’è qualche incognita sull’indole difensiva. In non possesso, le mezzali del rombo hanno compiti gravosi visto che devono supportare il terzino. Come trequartista, invece, non è detto abbia la necessaria efficacia in spazi stretti. Paquetà sarà un pilastro del Milan, ma oggi è difficile immaginarsi la sua posizione.