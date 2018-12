Milan-Parma highlights e gol: le azioni salienti del match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Parma highlights e gol: i momenti principali della partita valida per la 14ª giornata della Serie A 2018/2019. A San Siro si sfidano i rossoneri, quinti in classifica con 22 punti, e i gialloblù, sesti con 20. Un confronto in piena ottica europea tra la squadra di Gattuso, reduce in campionato dal pareggio esterno con la Lazio, e quella di D’Aversa, proveniente dai successi su Torino e Sassuolo.

La gara del ‘Meazza’ è diretta da Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, che arbitra per la prima volta la sfida tra le due compagini. Ecco i gol e gli highlights di Milan-Parma: