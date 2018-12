Maldini lancia il Milan: «Obiettivo quarto posto»

Paolo Maldini ci crede, il Milan è da Champions League: ecco le parole del dirigente rossonero ai microfoni di Sky Sport

Dopo il pareggio con la Lazio, il Milan di Gennaro Gattuso è tornato a vincere: 2-1 sul Parma in rimonta, ottima prova di personalità dei rossoneri. Soddisfatto Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport: «Siamo migliorati in tante cose, dobbiamo migliorare nell’identità di gioco, ma abbiamo più vie per arrivare al risultato. Questo Milan assomiglia a Rino. L’allenatore dà l’impronta alla sua squadra. Non c’è una sola via di gioco». Prosegue, a proposito del quarto posto: «I giocatori e la società ci credono. E’ il nostro obiettivo, nonostante tutte le difficoltà. Abbiamo dei paletti che non ci permettono di fare alcuni investimenti, ma crediamo nella squadra e nell’allenatore, in cui abbiamo grande fiducia».

Continua Paolo Maldini, parlando dell’arrivo di Gazidis: «Il suo curriculum parla da solo. E’ onorato di essere qui, vuole vedere tutto e conoscere tutti, è una persona seria che vuole dare un’impronta alla società». Infine, una battuta sul mercato: «Abbiamo delle idee, è normale. Vogliamo fare tutto per arrivare tra le prime quattro. Se potremo farlo, lo faremo, ma siamo comunque contenti di questa squadra. Ci sono anche diversi giocatori in scadenza che stanno dimostrando grande professionalità».