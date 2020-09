Milan, Pioli: «Vittoria importante. Rebic? Non sembra frattura»

Stefano Pioli ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Crotone.

PRESTAZIONE – «Partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso ed è impensabile avere sempre ritmi alti. Abbiamo rischiato molto poco, ma potevamo forse gestire meglio il pallone. Vittoria importante».

AMBIZIONI – «Dobbiamo ragionare partita per partita. Possiamo migliorare in tanti aspetti. Dobbiamo stringere i denti, sarà una settimana importante. È una vittoria giusta. Adesso recuperiamo energie. Spero che l’infortunio di Rebic non sia di lungo tempo».

REBIC – «Sembra che non ci sia frattura. Diminuirebbe i tempi di attesa. Spero che sia confermata e che possa riprendere il prima possibile. Siamo un po’ corti».

TONALI E BRAHIM DIAZ – «Sono soddisfatto della loro prestazione. Si sono fatti trovare pronti. Non sono ancora al 100%».