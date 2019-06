Milan, pronto l’assalto a Veretout: la Fiorentina pensa a Cutrone

Il Milan cerca Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. I viola hanno chiesto informazioni su Cutrone

Il Milan prepara l’assalto a Jordan Veretout. Il centrocampista francese è uno degli obiettivi per la nuova mediana rossonera. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa anche Patrick Cutrone.

Il giovane centravanti piace molto a Vincenzo Montella, tecnico che dovrebbe essere confermato a Firenze e che lo ha lanciato in A con il Milan. La Fiorentina chiede 25 milioni per il suo centrocampista, una cifra elevata per i rossoneri.