Il Milan e Lucas Biglia riflettono sul futuro. Il centrocampista argentino potrebbe andare via con l’arrivo di Sensi

Lucas Biglia potrebbe lasciare il Milan in caso di arrivo di Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo è vicinissimo ai rossoneri e secondo Tuttosport l’argentino sta riflettendo seriamente sul suo futuro a Milanello.

Il giocatore vorrebbe rimanere ma vuole un ruolo da protagonista. Il giocatore, proprio per questo motivo, sta riflettendo sul futuro. In una formazione giovane come quella rossonera, un giocatore della sua esperienza può essere utile. Lucas potrebbe fare da chioccia a Sensi ma restano da capire le sue intenzioni: accetterà di fare da chioccia o andrà a cercare una squadra che gli assegni un posto da titolare fisso?