Terremoto in casa Milan. Squadra rossonera in ritiro fino al Bologna a causa di un ritardo di Bakayoko all’allenamento odierno

Clamoroso in casa Milan: rossoneri in ritiro per 5 giorni! Rino Gattuso ha deciso: squadra in ritiro fino alla sfida con il Bologna. Ieri c’è stata una riunione con Gazidis in cui era stata chiesta grande professionalità a tutti. Bakayoko però si è presentato quest’oggi con un’ora di ritardo e l’allenatore non ci ha visto più. Ritiro di 5 giorni per il Milan da domani alle ore 16.

Qualche giocatore ha provato a convincere l’allenatore, ma Rino è stato irremovibile perché nella riunione di ieri con Gazidis è stata chiesta grande professionalità a tutti ma Bakayoko, in ritardo di un’ora, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso perché negli ultimi giorni alcuni calciatori non avrebbero avuto dei comportamenti particolarmente professionali. Per il giocatore di proprietà del Chelsea in arrivo una forte multa. Dunque a Gattuso non è piaciuto l’atteggiamento generale della squadra e ha alzato la voce durante tutta la sessione di esercitazioni.