Il difensore del Milan Alessio Romagnoli ha commentato la gara contro la Juventus valida per la Supercoppa Italiana

Insieme al suo allenatore Gennaro Gattuso, anche Alessio Romagnoli ha parlato alla vigilia della Supercoppa Italiana contro la Juventus. A partire dalle sensazioni del giorno prima: «Siamo qui a giocarci una coppa importante. Siamo pronti, ci siamo allenati bene e domani siamo pronti per vincere. Abbiamo sensazioni positive, l’atmosfera è molto bella. Abbiamo grande rispetto per la Juventus ma sappiamo quali sono le nostre qualità».

Prosegue Romagnoli: «Giochiamo contro la squadra più forte degli ultimi sette anni in Italia ma in partita secca tutto può succedere. Dobbiamo essere consapevoli che affrontare la Juventus è un grande test e può anche rappresentare per noi la svolta della stagione. Già è successo a Doha e infatti ora siamo consapevoli di avere un gruppo più forte».

Infine, il difensore e capitano rossonero ha commentato il caso Higuain e il precedente a Doha contro i bianconeri: «Le domande di mercato vanno fatte a chi di dovere, ai dirigenti. Higuain è sereno e pensa solo al campo, noi siamo giocatori. Il resto devono farlo Leonardo e Maldini. Siamo una squadra più matura e forte di quella di Doha. Sono cambiati alcuni giocatori. Dobbiamo rimanere sempre concentrati e determinati. La Juventus appena molli ti colpisce. Noi non dobbiamo lasciare nulla al caso»