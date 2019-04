Milan, Salvini non ha dubbi: «Il rigore per noi è evidente»

Milan, anche Salvini commenta il big match di sabato contro la Juve: il ministro accusa Fabbri, ma non cerca alibi

Puntuali come sempre sono arrivate le parole di Matteo Salvini sulla situazione del Milan. Il ministro dell’Interno, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera sulla partita di sabato sera tra Juventus e Milan, caratterizzata dall’arbitraggio di Fabbri.

Salvini si è così espresso: «Il rigore per il Milan mi sembrava evidente. Mi domando come uno che lo guarda in tv sia riuscito a non darlo. Detto questo abbiamo perso per colpa nostra e non per altro».