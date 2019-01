Il Milan è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e gli obiettivi vestono entrambi il neroverde: Alfred Duncan e Stefano Sensi

Un Milan… neroverde. Per il mercato di gennaio, il Diavolo dovrà fare molta attenzione al Fair Play Finanziario. L’arrivo di Lucas Paquetà non ha entusiasmato i vertici della Uefa visti i 35 milioni sul piatto. Per questo, il rinforzo in mezzo al campo dovrà essere il più possibile low cost e soprattutto già pronto per il campionato italiano. Per questo, Leonardo si sarebbe fiondato su due giocatori del Sassuolo, Alfred Duncan e Stefano Sensi.

Le valutazioni per i due centrocampisti sono molto differenti. Duncan sta disputando una delle sue migliori stagioni al Sassuolo, con 3 gol e 3 assist in Serie A e il posto da titolare nella formazione di De Zerbi. Doti di interdizione e inserimento, potrebbe arrivare per meno di 15 milioni e giocare sia in una mediana a due che in un centrocampo a tre. Discorso diverso per Stefano Sensi, già in rampa di lancio e con una valutazione di 25 milioni di euro. Le capacità in cabina di regia fanno gola a molti, soprattutto ai rossoneri privi di Lucas Biglia, ma il prezzo elevato frena l’affare. I rapporti tra Squinzi e il Milan sono buoni, vista anche la trattativa di Locatelli in estate e lo storico tifo del presidente neroverde. Ma non ci saranno favori alla sua squadra preferita e i gioielli del suo Sassuolo non verranno svenduti.