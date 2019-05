Milan, Seedorf: «Gattuso ha fatto un ottimo lavoro» – VIDEO

Le parole di Clarence Seedorf, ex giocatore e tecnico del Milan, sul momento della formazione di Gattuso e sul passato

Clarence Seedorf ha parlato a DAZN, commentando il momento attuale del Milan: «Gattuso secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Il Milan si trova in un momento di transizione a livello societario e purtroppo si vogliono i risultati. Rino ha creato un gruppo capace di lottare in ogni partita, il suo lavoro è positivo. E’ un leader e a livello di spogliatoio questa cosa la vedo benissimo».

Prosegue Seedorf: «A livello di risultati e di gioco, abbiamo fatto un ottimo lavoro: arrivai che eravamo a 4 punti dalla retrocessione, e terminai a pari punti per stare in Europa ma non ci andammo per la differenza reti. Il club era veramente in crisi in quel momento, ma da parte mia sono felice per l’esperienza fatta».