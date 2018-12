Gattuso ritrova Suso, e il Milan torna al 4-3-3 senza Cutrone. L’esclusione dell’attaccante potrebbe costare cara ai rossoneri: ecco perché

Gennaro Gattuso ha bisogno di una vittoria contro la Spal, e rispolvera il 4-3-3. Il Milan torna al consueto modulo di inizio campionato, con la complicità del recupero di Suso. Lo spagnolo giocherà al 1′ contro i ferraresi, e a pagarne le conseguenze sarà Patrick Cutrone. L'attaccante dell'Under 21 ha deluso il tecnico rossonero nelle ultime apparizioni, e il modulo prevede una sola punta: Gonzalo Higuain.