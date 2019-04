Milan, spunta il nome di un ex dall’Olanda per il dopo Gattuso

Il dopo Gattuso ha tanti nomi, per ora. La nuova suggestione arriva dall’Olanda: si chiama Van Bommel, allenatore del PSV ed ex rossonero

La panchina del Milan è tra le più rumoreggiate della Serie A e, tra tante speculazioni, di una cosa possiamo essere certi: l’allenatore per la stagione che verrà non sarà Gattuso. I nomi che circolano sono molti: Gasperini, Giampaolo, Pochettino e Wenger. Quest’oggi se ne aggiunge un altro a questa lunga lista.

Il nome è quello di Van Bommel, attuale allenatore del PSV Eindhoven ed ex calciatore rossonero. Il suo PSV sta vivendo un’ottima stagione, in piena corsa con l’Ajax per lo scudetto in un emozionante testa a testa. Inoltre potrebbe essere un’ottima risorsa per lavorare sui giovani.