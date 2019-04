Milan, spunta un nome nuovo per il dopo Gattuso: contatti con Giampaolo

Milan, dopo la debacle di Torino fiducia ribadita per Gattuso che potrebbe lasciare a fine stagione. Occhio a Giampaolo

La brutta sconfitta di Torino fa navigare il Milan in cattive acque. Se fino a due mesi fa i rossoneri sembravano sicuri di un posto in Champions, con l’aspirazione secondo posto, ora le cose si sono complicate, e anzi l’Europa non sarebbe più a portata di mano. Gattuso rimarrà fino alla fine della stagione, ma con ogni probabilità, la prossima annata non lo vedrà sulla panchina rossonera.

I nomi più in voga, per sostituirlo, sono quelli di Sarri e Pochettino, ma la società starebbe pensando ad un piano B. Sul taccuino della dirigenza del Milan è finito Marco Giampaolo. L’allenatore della Sampdoria è seguito anche dalla Roma, che lo considera come un’opzione di ripiego, però. Il Milan e Giampaolo hanno contatti da tempo e sono in buoni rapporti. Le prossime settimane saranno decisive per lo sviluppo della vicenda.