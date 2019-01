Supercoppa, squalificato il medico del Milan: «Il danno e la beffa…»

Milan, il Giudice Sportivo ha emesso un comunicato nel quale sancisce la squalifica del medico Mario Brozzi, a causa delle sue parole dopo la Supercoppa Italiana

La partita valevole per la Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus non ha comportato un turno di stop solo per Alessio Romagnoli, Davide Calabria e Franck Kessiè. Anche Mario Brozzi, medico del Milan, è stato sospeso fino al 4 febbraio 2019 a causa degli insulti nei confronti di uno dei giocatori rossoneri. Il giudice sportivo ha così spiegato il provvedimento preso: «Al termine della gara, con fare arrogante e dispregiativo, rivolgendosi ad un proprio calciatore, proferiva, percepito dal direttore di gara, parole gravemente offensive e insinuanti».

Mario Brozzi ha poi cercato di fare chiarezza tramite il proprio profilo Twitter: «Preoccupato delle reazioni dei ragazzi, nel tentativo di allontanarne uno dal direttore di gara gli ho detto “vieni via non ci parlare altrimenti completiamo l’opera”. Al quesito arbitrale “cosa vuole insinuare?” Ho risposto “nulla, desidero sottrarre la beffa al danno».