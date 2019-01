Milan principesco? Da Montecarlo spuntano Tielemans&co.

Milan, a centrocampo spunta il nome di Tielemans del Monaco. In casa del club del Principato interessano però anche a Benasser e al giovane Abanda per il futuro

Per un Milan principesco a gennaio, Leonardo guarda al Principato: i rossoneri scandaglierebbero attentamente la rosa del Monaco alla ricerca di un possibile colpo. Specie a centrocampo il nome in prima fila, nelle ultime ore, sarebbe secondo le ultime indiscrezioni di stampa quello di Youri Tielemans, giocatore belga che potrebbe ritrovarsi senza spazi a causa dell’arrivo di Cesc Fabregas. Proprio l’arrivo saltato dello spagnolo dal Chelsea, avrebbe indotto in effetti il Milan a muoversi in direzione di Montecarlo: Tielemans, centrocampista classe 1997, era stato seguito dai rossoneri già lo scorso anno (all’epoca il direttore sportivo era Massimiliano Mirabelli), ma adesso potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, operazione che permetterebbe alla dirigenza milanista di muoversi senza superare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario UEFA.

In casa Monaco al momento il Milan apprezzerebbe però un altro paio di nomi: quello del centrocampista francese naturalizzato marocchino Youssef Ait Benasser e quello del 18enne difensore Leroy Abanda, giocatore abituato a giocare sulla fascia prevalentemente da terzino, ma pure in posizione più avanzata. Sullo sfondo in casa rossonera restano le trattative con il Sassuolo che riguardano, a centrocampo, Stefano Sensi ed Alfred Duncan.