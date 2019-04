Milan, tabù Stadium: l’ultimo a battere la Juve in casa fu Gattuso

Milan, domani a Torino per abbattere il tabù Stadium: l’ultima volta che i rossoneri vinsero in casa della Juve, segnò Gattuso

Domani il Milan è atteso all’esame decisivo per la qualificazione in Champions: una sconfitta permetterebbe all’Atalanta il sorpasso, buttando fuori i rossoneri dalla zona Champions. Il Milan va a Torino, contro la Juve, anche per battere un tabù: i rossoneri non hanno mai vinto nel nuovo stadio dei bianconeri.

L’ultima vittoria in casa juventina è datata 5 marzo 2011. Si giocava ancora all’Olimpico di Torino, risultato 0-1 con rete di… Gattuso. Sì, il tecnico rossonero, con un destro non proprio micidiale, riuscì a battere Buffon, non impeccabile in quella situazione. Da allora solo sconfitte per i rossoneri a Torino.