Milan, tentazione Simone Inzaghi: è lui l’uomo giusto per ripartire?

Milan, tentazione Simone Inzaghi per la panchina: è lui l’uomo giusto per ripartire nella prossima stagione, dando per scontato l’addio di Gattuso?

Inzaghi sembra essere legato indissolubilmente al Milan. Questa volta però non si tratta di Pippo, bensì di Simone, attuale tecnico della Lazio. La società rossonera starebbe guardando con interesse al tecnico biancoceleste, individuato come uno dei maggior candidati per ripartire e fare ancora meglio nella prossima stagione. Gattuso sembra oramai al capolinea, dopo le cattive prestazioni dell’ultimo mese e mezzo, ma soprattutto per il clima bellicoso della squadra.

In lizza resta sempre anche Eusebio Di Francesco, nonostante le smentite di Leonardo. Derby della Capitale dunque per la panchina rossonera. Il Milan deve però monitorare costantemente la situazione legata ad Inzaghi: se Gasperini dovesse andar via dall’Atalanta, sarebbe l’obiettivo numero uno degli orobici. Senza dimenticare il flirt con la Juve, che va avanti da diversi anni.