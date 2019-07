Milan, Theo Hernandez: «Ecco perché ho scelto i rossoneri» – VIDEO

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato del suo approdo nel club milanista. Ecco le sue dichiarazioni

Arrivano le prime dichiarazioni di Theo Hernandez da nuovo giocatore del Milan attraverso un video sui canali social rossoneri: «Sono eccitato e molto contento di vestire la maglia del Milan».

Ancora Theo: «Darò tutto per il Milan, una grande società con una grande storia. Sono venuto qui per questo: punto ad arrivare in alto e vincere la Champions League con i rossonerin. Vorrei dirvi che sono qui per fare la storia e dare il massimo».