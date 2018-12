Milan-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match della 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Torino highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. I rossoneri di Gennaro Gattuso, quarti in classifica con 25 punti, ricevono i granata guidati da Walter Mazzarri, sesti con 21. In campionato, entrambe le squadre vengono da successi casalinghi in rimonta: quella del Milan sul Parma (2-1), e quella del Torino sul Genoa (2-1).

Nei 72 precedenti giocati a Milano in Serie A, bilancio in favore dei rossoneri con 42 vittorie, 19 pareggi e 11 successi granata. Nella scorsa stagione, due pareggi tra andata e ritorno: 0-0 a San Siro e 1-1 a Torino. Ecco i gol e gli highlights di Milan-Torino: