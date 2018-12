Milan-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Torino, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Nel posticipo che chiude la 15ª giornata SerieA a SanSiro si affrontano Milan e Torino. I ragazzi di Gattuso vengono dalla vittoria in rimonta contro il Parma e visto il pareggio tra Lazio e Sampdoria di Sabato scorso hanno la ghiotta chance, con una vittoria di allungare proprio sui biancocelesti, diretti concorrenti per il quarto posto. Di fronte però c’è una formazione granata rinvigorita dalle due vittorie consecutive con Genoa e Sudtirol e che farà di tutto per tornare a casa con almeno un punto dal Meazza.

Milan-Torino: diretta live e sintesi

Milan-Torino: formazioni ufficiali

Milan-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Continua l’emergenza infortuni per Gattuso, che deve riproporre Abate centrale di difesa insieme a Zapata, con Rodríguez e Calabria sulle fasce. Uomini contati anche in mezzo al campo, dove toccherà ancora una volta a Kessiè e Bakayoko agire da mediani. Sulle corsie esterne invece garantita la presenza di Suso e Calhanoglu. L’unica nota positiva per i rossoneri riguarda l’attacco dove Higuain riprende il suo posto al fianco di Cutrone. Mazzarri invece, dopo aver fatto riposare i titolari in Coppa Italia propone un 3-5-2 con la coppia Iago Falque–Belotti a menare le danze là davanti. Centrocampo a cinque formato da De Silvestri e Ansaldi sulle corsie e da Meitè, Baselli e Rincon al centro. In difesa ci sarà Dijdij insieme alle certezze Izzo e Nkoulou, davanti a Salvatore Sirigu.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Higuaín, Cutrone. All. Gattuso

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meïté, Rincón, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Milan-Torino Streaming: dove vederla in tv

Milan-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.